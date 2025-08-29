Tony Khan ¿confirma salida de Chris Jericho de AEW?

Como lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, desde hace unas semanas vienen tomando gran fuerza la noticia de que Chris Jericho no volverá a aparecer en las pantallas televisivas de AEW y que, por el contrario, hará su anhelado y esperado regreso a WWE.

Según dichos informes, WWE espera que Jericho regrese en el Royal Rumble 2026. Y se dice que luchadores de WWE como Roman Reigns están impulsando y abogando tras bambalinas por su regreso.

► Tony Khan parece confirmar que Chris Jericho no va más con AEW

Pues bien, durante la conferencia de prensa telefónica con todos los medios antes del PPV ROH Death Before Dishonor 2025, Tony Khan, dueño y presidente de AEW y ROH, le preguntaron acerca del estatus contractual de Jericho con él y sus empresas y los rumores de un posible regreso a WWE.

Sus palabras fueron cortas y ambiguas, pero muchos fans interpretan que es un mensaje de despedida para Jericho, en donde le dice al canadiense-estadounidense que tiene las puertas abiertas para volver a AEW cuando desee. Estas fueron sus palabras:

“Si se da, y cuando se presente el momento, me encantaría tenerlo de regreso. Él siempre ha estado en la más alta consideración y estima en AEW o ROH«.