Tony Khan confirma que habrá revancha entre Místico y MJF

Con el éxito del reciente periplo azteca de AEW, sólo cabe pensar en que, cuanto menos, si la sintonía entre el CMLL y la casa estadounidense se mantiene, esta recale en la Arena México una vez por año.

Aunque no ha habido ningún anuncio oficial todavía, Tony Khan quiso adelantar ante los micrófonos del podcast ‘Battleground’ que aquella memorable semana de «crossover» tendrá segunda parte.

«Fuimos a un nuevo mercado, trabajando con grandes aliados, fue el primer evento de AEW que hicimos en México—y fue un espectáculo increíble. La lucha libre fue excelente, la alianza es excelente, y definitivamente creo que hay una posibilidad de volver a hacerlo. De hecho, es casi un hecho que vamos a regresar a México […] «Fue un evento increíble, increíble, y no puedo esperar para regresar a otro Grand Slam México—y ojalá vengan muchos más grandes eventos bajo el sello de CMLL trabajando con AEW».

► Místico vs. MJF II, en ciernes

Uno de los combates estrella de aquellas funciones del pasado mes fue el que enfrentó a Místico y MJF, si bien su resultado no satisfizo a casi nadie. Por un golpe bajo del «Better Than You», la lucha acabó en descalificación y con este arrebatándole la máscara a Místico para cubrir su propia cara. Y no contento, Friedman asaltó al «Príncipe de Plata y Oro» el pasado fin de semana durante el evento Summer Of The Beasts de MLW.

Queda bastante claro que las hostialidades siguen por todo lo alto y desembocarán más pronto o más tarde en otro duelo, tal vez como parte de All In: Texas. Algo que Tony Khan, en su misma entrevista concedida al podcast Battleground, se encargó de sugerir.

«No creo que nada podía preparar a los fans ni a ninguno de nosotros, sinceramente, para el tipo de reacción que [MJF] obtuvo en la Arena México. Qué gran combate, Místico contra MJF. Tuvieron un encuentro absolutamente fantástico, me caló hondo. Creo que sin duda acabaremos viendo una revancha en algún momento».