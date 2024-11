Parece haberse dado cuenta AEW que, como expuso recientemente Dave Meltzer, los combates de cinco estrellas no harán que sus ratings den un salto de nivel.

Por ello, y esperando no descuidar ese componente «in-ring» característico, AEW busca en la historia que protagonizan Jon Moxley y sus Death Riders un revulsivo que atraiga más miradas hacia el producto. Pero también cambiar el panorama de los talentos, según expuso el propio Moxley en reciente entrevista con el New York Post, donde el Campeón Mundial AEW asegura que próximamente veremos los frutos de su tarea.

«Quiero que AEW sea un lugar no sólo que trate de hacer grandes shows de lucha libre, sino que haga grande a la gente […] Tengo un sueño, una visión, algo que puedo ver. Veo un mundo donde todos son exitosos , donde todos pueden ser exitosos, donde se cuida de los talentos y su crecimiento se cuida […] Todos los que están arriba estuvieron una vez abajo. Así funciona la cosa. Uno va subiendo la escalera. Ves mucha frustración y confusión entre algunos de los talentos porque no hay una put* escalera […] Al firmar ese contrato, nos comprometimos a hacer algo y a intentar algo , a crear algo, a tener éxito. Tú sabes, no es hora de celebrar. No hay tiempo para hacer eso. Es hora de ponerse a trabajar».

El tema del control creativo en AEW suele ser recurrente. Hace tiempo ya que Tony Khan tuvo que aclarar que si bien no hay un plano creativo tan cerrado a los talentos como dentro de WWE, él tiene la última palabra.

Sin embargo, algunos nombres tienen mayor potestad que otros, y «Mox» contaría casi con un cheque en blanco a la hora de plasmar dicho «takeover» de los Death Riders. Así lo revela Dave Meltzer durante reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

Hoy, haciendo caso al anuncio de AEW, Moxley «tomará» TBS. No se pierdan la mejor cobertura en directo de Dynamite, desde la Total Mortgage Arena de Bridgeport (Connecticut, EEUU), que les ofrecerá SUPERLUCHAS.

