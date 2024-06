Aunque muchas personas han criticado a AEW por la gran cantidad de horas que duran los PPVs de AEW, pues son cuatro, e incluso gente como Jim Ross piden que sean más cortos, Tony Khan está demasiado bien con la duración de sus PPVs.

De hecho, todo lo contrario. Según reportó Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, el que el PPV Double or Nothing 2024 durara media hora más de estas cuatro horas, fue una idea y una estrategia que Khan ya tenía en mente desde hacía mucho tiempo.

► Tony Khan compró media hora más de un PPV de AEW

Meltzer señaló que Khan compró 30 horas más desde hacía meses, debido a que creía que el PPV podía terminar realizándose a la misma hora de un gran juego de la NBA, lo cual ocurrió en la edición de Double or Nothing del 2022. Esto es lo que añade Meltzer:

«La razón de este plan era que los tres combates principales del evento podrían emitirse después de que terminara el juego de la NBA, lo que significa que los fanáticos que querían ver ambos aún podrían ver las partes más importantes de Double or Nothing en vivo.

«Sin que los combates fueran apresurados debido a restricciones de tiempo. Esta fue la razón de tener un triple evento principal con Willow Nightingale vs. Mercedes Mone, Swerve Strickland vs. Christian Cage y Anarchy in the Arena III cerrando el show.

Irónicamente, la competencia de la NBA no resultó ser tanto problema como Khan podría haber temido inicialmente. Sin embargo, la estructura y longitud del evento de pago por visión fue el plan desde el principio».