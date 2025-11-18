Tony Khan: «Chris Jericho sigue en AEW y tiene las puertas abiertas a volver a luchar»

Aunque hace unos meses, Tony Khan, Presidente de AEW y ROH dio una entrevista en donde dio a entender que los rumores eran ciertos y que Chris Jericho ya no estaba bajo contrato con AEW, la realidad es otra.

El día de hoy, Tony Khan fue entrevistado por Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show, y allí Khan aclaró que Jericho continúa bajo contrato con AEW y que solo si él desea volver al ring en AEW, lo hará, pues tiene las puertas abiertas. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Tony Khan alaba a Chris Jericho y dice que tiene las puertas abiertas para volver al ring en AEW

“Chris Jericho es alguien que ha estado en AEW desde el primer día. Ha estado ausente por un tiempo, pero incluso este año tuvo combates excelentes, como el que tuvo con Bandido. Desde el día uno de AEW, él fue absolutamente tan clave e importante como cualquiera en el lanzamiento de la empresa.

“Yo quiero mucho a Chris tanto en lo personal como en lo profesional. Hace poco me comuniqué con él para desearle un feliz cumpleaños. Estoy muy entusiasmado con todo lo que ha hecho en AEW, y él sigue siendo parte de nosotros. ¿Va a regresar? No puedo hablar de eso, pero me encanta tener a Chris en AEW, y la puerta siempre está abierta para él.

“En cuanto a por qué está ausente en este momento, parte de eso tiene que ver con cuadrar fechas. ¿Su contrato? Preferiría no entrar en ese tema. Espero que podamos tener de vuelta a Chris. Con una estrella como Jericho, negocias cierta cantidad de fechas. Chris siempre ha sido excelente en estar totalmente comprometido cuando está aquí. Al principio hablamos de encontrar maneras para que Chris y Fozzy siguieran involucrados, así que a veces Jericho hacía apariciones en video o se presentaba en Dynamite. Si logramos cuadrar todas las fechas y todo lo demás, siempre voy a querer tenerlo aquí”.

Eso sí, Tony Khan no reveló hasta cuándo está bajo contrato Jericho con AEW, pero los rumores indican que Jericho regresaría a WWE en 2026, durante el Royal Rumble 2026 a realizarse el sábado 31 de enero de 2026 desde Riad, Arabia Saudita.