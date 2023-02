Tony Khan calienta el anuncio que hará en Dynamite

Tony Khan realizará un importante anuncio durante el episodio de Dynamite de esta semana. Desde que esta noticia se dio a conocer tanto fans como medios no dejamos de informar, hablar y especular sobre lo que el presidente va a decir. ¿Acaso se viene una nueva estrella luchística a All Elite Wrestling? ¿Tendrá grandes novedades sobre Ring of Honor? Hay tantas pregunta en el aire ahora mismo… En Súper Luchas continuaremos informando de todo lo que sepamos. Y si nada se sabe, en nuestra cobertura lo contaremos todo.

> El anuncio de Tony Khan en Dynamite

Pero antes nos detenemos en la reciente entrevista de Tony Khan en Phoenix New Times. Cuando le preguntaron acerca del anuncio, dijo:

“Ja. Bueno, no puedo decírtelo ahora, pero es algo que me emociona mucho y es genial para la empresa“.

Intentando sonsacar algo, le preguntaron también si puede tener relación con una nueva edición de AEWxNJPW: Forbidden Door:

“Hay muchas cosas emocionantes en el futuro cercano para AEW. Todo lo que puedo decir es que tenemos un anuncio importante en este show en Phoenix. Y es un desarrollo emocionante para la compañía, y estoy emocionado de compartirlo con los fanáticos en Phoenix y en todo el mundo“.

Sin aclarar realmente nada, Khan calienta todavía más el anuncio que hará esta noche en Dynamite. Como no puede ser de otra manera, los fanáticos de AEW están deseando saber qué a a ser. Y es que además cuando el presidente habla es para algo grande.

¿Cuál piensas que será el anuncio de Tony Khan en Dynamite?