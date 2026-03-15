A falta de horas para que AEW celebre Revolution 2026, Tony Khan habla en profunidad de este nuevo evento previo pago de la casa Élite que comanda. No te pierdas a continuación las mejores declaraciones del mandamás durante una reciente entrevista con TMZ.

► Tony Khan analiza AEW Revolution 2026

Su entusiasmo por AEW Revolution

“Estoy muy emocionado por AEW Revolution este fin de semana. Va a ser un domingo increíble de lucha libre. Estamos viviendo un gran momento y me alegra mucho estar aquí para hablar de AEW. Revolution siempre es uno de los eventos más grandes del año y este domingo vamos a llenar el Crypto.com Arena. Estamos ya en las últimas entradas y no puedo esperar para verlo lleno.”

El gran momento actual de AEW

“Estamos en una racha increíble. AEW está teniendo muchísimo éxito. La calidad del show es tremenda y el apoyo de los fans también lo ha sido. Nuestra audiencia está muy fuerte, estamos cada miércoles en TBS, cada sábado en TNT, y además los shows del último año están en HBO Max. Ahora mismo la audiencia es tremenda, el público en vivo está muy entusiasmado y las ventas han subido. Estamos teniendo un gran año.”

Los combates de Revolution que más le ilusionan

“Hay tantos combates por los que estoy emocionado en este show que es muy difícil elegir uno solo. Cuando se involucra a la familia, todo se vuelve muy personal, y eso es lo que ha pasado entre FTR y The Young Bucks. Son dos de los mejores equipos de todos los tiempos y ahora el asunto es realmente personal, así que tengo muchas ganas de ver ese combate. También creo que hay mucha gente que quizás no está prestando suficiente atención al combate de tercias con Orange Cassidy, Darby Allin y Roderick Strong, porque va a ser muy emocionante.”

MJF vs. Adam Page (Campeonato Mundial, Texas Death Match)

“Llevamos semanas hablando de este gran combate, MJF contra Hangman Page en un Texas Death Match. Son dos estrellas que desde el principio vimos como grandes aspirantes al campeonato. Ambos han terminado siendo grandes campeones y durante los últimos siete años han construido una rivalidad fantástica. Ahora va a culminar en el combate más violento y brutal de AEW, el Texas Death Match. Lo llevamos a Los Ángeles este domingo en Revolution y estoy muy emocionado por ello.”

Jon Moxley vs Konosuke Takeshita (Campeonato Continental)

“No puedo esperar al combate por el Campeonato Continental entre Jon Moxley y Konosuke Takeshita. Ya tuvieron un gran empate de 20 minutos en Australia y también se enfrentaron en el Continental Classic. Será fantástico verlos luchar ahora por el título. No habrá interferencia externa, como siempre ocurre en estos combates continentales, será lucha directa y esta vez no habrá límite de tiempo. Va a haber un ganador.”

Kris Statlander vs Theckla (Campeonato Mundial Femenil)

“Kris Statlander me encanta. Está con nosotros desde el primer día y estoy emocionado por verla desafiar a la araña tóxica, Thekla, por el Campeonato Mundial Femenil de AEW. Han tenido muy buenos combates, cada una tiene una victoria individual y ahora lo van a decidir en una lucha de dos de tres caídas. Solo una puede ganar. Soy muy fan de Kris, pero también lo soy de Thekla. Lo que no puedo aprobar como gerente general es la forma en la que se comportan algunas de sus aliadas.”

El mensaje final para ver Revolution

“No se pueden perder AEW Revolution este domingo. Tampoco se pueden perder Collision el sábado antes del pay-per-view, porque habrá muchas cosas geniales. El Zero Hour empieza a las 4 de la tarde en horario del Pacífico y la retransmisión del pay-per-view a las 5. Esa primera hora será gratuita y estará cargada de contenido importante. Quiero veros a todos allí.”