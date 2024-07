El presidente de AEW, Tony Khan, revela que «The American Dragon» Bryan Danielson no tiene intención de abandonar la casa Élite en un futuro cercano. Es bien sabido que 2024 es su último año a tiempo completo pero el veterano que desafiará por el Campeonato Mundial en All In aún tiene carrera por delante.

Embed from Getty Images

► El futuro de Bryan Danielson en AEW

«Tenemos tantos grandes capitanes en este equipo, y eso es lo que realmente emociona. Tenemos un gran liderazgo, grandes personas aquí, y nadie mejor, creo que es justo decirlo, Bryan Danielson es una gran parte de la empresa«.

«No puedo decir cuánto tiempo le queda a Bryan en el ring, pero él ha dicho que este será su último año, y este será el año en que Bryan se retire de la lucha libre a tiempo completo. En ese momento, será un día triste para la lucha libre profesional y para mí personalmente. Pero es genial poder tener a Bryan a quien puedo llamar y hablar, y tenerlo con nosotros en el vestuario cada semana«.

Embed from Getty Images

«Absolutamente, 100%. Espero que Bryan se quede aquí por el resto de su vida, y sé que él planea quedarse con nosotros por mucho tiempo como parte de la empresa. Quisiera que Bryan se quedara con nosotros tanto tiempo como sea humanamente posible», comenta el directivo en The Rich Eisen Show.

¿Bryan Danielson será el nuevo Campeón Mundial de AEW? ¿Te gustaría verlo en otra compañía antes de retirarse?

Embed from Getty Images