Tony Khan: «Bobby Lashley puede vencer a cualquiera en MMA»

«Parte de esto se debe a que Tony Khan me dijo que tenía oportunidades para hacer otras cosas. Si quiero enfrentar ese desafío y tener otra pelea, ya sea de boxeo, en bareknuckle o MMA, él me dará la oportunidad. Luego, están todos los otros proyectos en los que he estado trabajando. Eso fue parte de la decisión, la oportunidad de hacer otras cosas». Así explicaba recientemente Bobby Lashley porqué decidió firmar con AEW después de su salida de WWE.

► Bobby Lashley en las MMA

«The All Mighty» tiene un récord de 15–2 como peleador profesional. Tuvo una exitosa travería en la popular compañía Bellator en la que consiguió cinco victorias en cinco peleas. Ahora, no tiene una desde 2016 y 8 años son muchos en las artes marciales mixtas. Aún así, Tony Khan confía en él, como dejó ver en la conferencia de prensa posterior a AEW Full Gear, donde Lashley venció al ex campeón del mundo Swerve Strickland:

«Si alguna vez quiere pelear, este tipo puede pelear con cualquiera en el planeta. Lo noquearía.»

A estas palabras, Bobby contestó con un «trato hecho».

► Una emisión pendiente

Cambiando de tema, pero continuando en la charla con los medios después del PPV, el presidente de la casa Élite también comentó que le gustaría emitir el combate Battle For The Booty que Orange Cassidy y Willow Nightingale disputaron contra Johnny TV y Taya Valkyrie en la San Diego Comic-Con a principios de año.

«Absolutamente. Hemos tenido grandes experiencias. Ir a San Diego Comic-Con fue tremendo. Estamos agradecidos con Warner Brothers Discovery y todas las grandes personas de relaciones públicas en AEW y en Warner Brothers Discovery que ayudaron a organizarlo. Tuvimos una gran experiencia desde el panel e incluso pusimos un show allí. En algún momento, me gustaría mostrárselo, ojalá obtengamos todos los permisos de Adult Swim. El torneo de tag teams de Adult Swim que tuvimos allí fue muy divertido. Si alguna vez conseguimos los derechos de esos personajes de Adult Swim, espero poder mostrárselo a todos en algún momento. Estamos emocionados por ir a GalaxyCon. Es una gran oportunidad para trabajar con estos grandes socios. GalaxyCon va a ser genial y es emocionante que podamos llevarlo en vivo en Collision.»