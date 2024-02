Tony Khan: «Atentos a ESPN, FOX y Warner Bros.»

ESPN, FOX y Warner Bros. Discovery van a lanzar una plataforma de streaming enfocada en los deportes. ¿Estará incluída AEW? El comunicado de prensa realizado anunciando dicho servicio no menciona a la compañía de lucha libre pero Tony Khan fue preguntado al respecto recientemente en K&C Masterpiece.

«Es algo a lo que debemos estar atentos. Tenemos una excelente relación con TBS y TNT, y ahora, en cuanto al aspecto de la transmisión, no he vendido mis derechos de streaming. Es una opción que tenemos y será un año muy emocionante en cuanto a los derechos de medios en la lucha libre, ya que AEW está entrando en un año contractual», dijo.

En otra entrevista, con Instinct Culture, el presidente All Elite añade:

«Es un momento realmente emocionante. En AEW, actualmente no contamos con una plataforma de streaming asociada a nivel nacional. Es algo que los fanáticos de la lucha libre han estado demandando. Tenemos la biblioteca, tenemos el contenido, y también producimos excelentes nuevos contenidos, incluyendo los emocionantes eventos de pago por visión. Hay una gran cantidad de oportunidades en el mercado y claramente existe una demanda para ello. Al ver lo que está sucediendo en la industria en este momento, con otros grandes acuerdos de streaming en la lucha libre. En particular, para AEW, el escenario está listo para que tengamos años excelentes en cuanto a los derechos de medios. Para finales de año, conoceremos el hogar de AEW en el futuro«.

Mientras, AEW emitirá esta noche en nuevo episodio de Collision, que, entre otras luchas y segmentos, tendrá al Blackpool Combat Club (Jon Moxley y Claudio Castagnoli) enfrentando a Star Jr. y Esfinge, del Consejo Mundial de Lucha Libre, o a Orange Cassidy realizando una nueva defensa al Campeonato Internacional AEW ante Tomohiro Ishii, de New Japan Pro-Wrestling.

TONIGHT on #AEWCollision@TheDLCHenderson

Henderson, NV mins from Las Vegas

LIVE 8/7c on TNT

AEW International Title@orangecassidy vs Tomohiro Ishii

The night before The Big Game, CHAOS Collides for the International Title: First Time Ever Orange Cassidy vs Tomohiro Ishii! pic.twitter.com/O74qEy4Hgn

— All Elite Wrestling (@AEW) February 10, 2024