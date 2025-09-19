Tony Khan anuncia «revolution» de AEW durante WrestleMania en Arabia Saudita

Tony Khan, presidente de All Elite Wrestling (AEW), confirmó que la compañía planea un “enorme” revolution en la primavera de 2027, coincidiendo con WrestleMania 43 en Arabia Saudita.

Durante la conferencia de prensa previa a All Out 2025, Khan respondió a las especulaciones sobre un gran show en Estados Unidos que sirva de punto de encuentro para promociones independientes, tal como ocurre tradicionalmente en la semana de WrestleMania. “Tenemos mucho interés en eso, y puedo prometer que vamos a realizar un evento enorme en la primavera de 2027. Creo que será un gran momento para AEW”, señaló el directivo, de acuerdo con Pro Wrestling Dot Net y Cageside Seats.

► Una «Revolution» histórica en camino

El plan de Khan apunta directamente a AEW Revolution, pay-per-view que ha dejado huella con récords de asistencia y momentos icónicos como la despedida de Sting en 2024. “Va a haber un pay-per-view enorme, y uno que les puedo decir que será gigantesco en la primavera de 2027. Vamos a tener una revolution enorme”, aseguró el presidente de AEW.

El anuncio llega en paralelo a la controversia desatada por la decisión de WWE de llevar WrestleMania 43 a Riad, Arabia Saudita, oficializada el 12 de septiembre por Triple H y Turki Al-Sheikh. Será la primera vez que el evento más importante de WWE se celebre fuera de Norteamérica, lo que ha generado críticas por el millonario acuerdo con el gobierno saudí y ha puesto en pausa la tradición de eventos independientes en Estados Unidos.

► ¿Qué pasará con los eventos indys en el fin de semana de WrestleMania?

Mientras que WWE esté en Arabia, AEW tomaría el mando en Estados Unidos, incluso se especula que alrededor de este evento, se podrían realizar los eventos independientes que cada año se hacen en el fin de semana de WrestleMania en diferentes sedes de la ciudad que alberga el evento magno de WWE: