Tony Khan anuncia nuevo combate para AEW All In: Texas

Días atrás nos hicimos eco de un interesante añadido al cartel de AEW All In: Texas. Por segundo año consecutivo, este evento albergará una lucha Casino Gauntlet con un número todavía sin concretar de gladiadores en busca de una oportunidad titular. Y hoy, sabemos que las gladiadoras tendrán su equivalente dentro de la misma cita.

Tony Khan, vía redes sociales, ha desvelado la realización de un Casino Gauntlet femenil, igualmente con una tentativa sobre la mesa, e igualmente sin detallar aún implicadas. La última edición de un encuentro de esta índole estuvo protagonizado por mujeres, el primero ajeno a la división varonil, como parte del episodio de AEW Dynamite del pasado 8 de enero.

Saturday, 7/12

Arlington, TX @GlobeLifeField#AEWAllInTexas



The #CasinoGauntletMatch returns to AEW All In, July 12!

All In 2025 will feature BOTH

the Men’s Casino Gauntlet

+

the Women’s Casino Gauntlet!

The winning man + winning woman will both earn a future World Title shot! pic.twitter.com/qopG8R2WCI