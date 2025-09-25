Tony Khan anuncia la creación del Campeonato de Parejas Femenil AEW

por

Tony Khan sorprendió a los fanáticos de All Elite Wrestling al anunciar la creación del Campeonato Mundial de Parejas Femenil, un paso histórico para la división de mujeres.

El presidente de AEW tomó el micrófono para destacar el crecimiento y esfuerzo mostrado por las luchadoras en el último año, asegurando sentirse “muy orgulloso” de lo que han construido dentro de la empresa. Como muestra de ese reconocimiento, reveló la incorporación de un nuevo título que reforzará las oportunidades y rivalidades en la categoría.

Acto seguido, Renee Paquette apareció en la rampa con los cinturones oficiales, levantándolos ante una ovación ensordecedora del público, que celebró la llegada de este nuevo campeonato.

Con ello, AEW confirma que muy pronto se coronará a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas Femenil, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de la compañía.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos