Tony Khan anuncia la creación del Campeonato de Parejas Femenil AEW

Tony Khan sorprendió a los fanáticos de All Elite Wrestling al anunciar la creación del Campeonato Mundial de Parejas Femenil, un paso histórico para la división de mujeres.

El presidente de AEW tomó el micrófono para destacar el crecimiento y esfuerzo mostrado por las luchadoras en el último año, asegurando sentirse “muy orgulloso” de lo que han construido dentro de la empresa. Como muestra de ese reconocimiento, reveló la incorporación de un nuevo título que reforzará las oportunidades y rivalidades en la categoría.

Tony Khan has announced the AEW Women’s World Tag Team Championships and the Women’s Tag Team Championships were revealed#AEWDynamite pic.twitter.com/efYU3JEuTU — Britt Baker DMD Fan (@WrestlingFan91_) September 25, 2025

Acto seguido, Renee Paquette apareció en la rampa con los cinturones oficiales, levantándolos ante una ovación ensordecedora del público, que celebró la llegada de este nuevo campeonato.

Con ello, AEW confirma que muy pronto se coronará a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas Femenil, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de la compañía.