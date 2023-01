Tony Khan alaba el 2022 de Jon Moxley: “MVP de AEW”

Jon Moxley tuvo en 2022 uno de los mejores años de su carrera, sino el mejor, en AEW. Tony Khan no tuvo nada más que buenas palabras para él cuando le preguntaron recientemente en una entrevista en el podcast In The Kliq.

► Tony Khan alaba el 2022 de Jon Moxley

“Durante 2022, con toda seguridad, Jon Moxley fue el MVP de AEW en muchas maneras diferentes. Fue un gran Campeón Mundial a lo largo del año. Hizo su regreso realmente pronto en el año después de poner su vida y su salud en orden. Volvió mejor que nunca, luciendo mejor que nunca, su motivación va más allá del techo, una semana tras otra, ha estado entregando los mejores combates… Para mí, Jon Moxley ha estado haciendo consistentemente el mejor trabajo de su carrera. Es increíble.

“Jon Moxley es una gran parte de AEW desde que vino, pero en este año en particular ha tenido sus mejores luchas, sin importar lo que pasaba en la compañía, una semana tras otra, en 2022. Se ha convertido en un líder de AEW y una de las estrellas principales. Mirando hacia delante, él está en una ardiente rivalidad con ‘Hangman’ Page.

“La semana pasada tuvieron una gran revancha y esto se está volviendo intenso, con los dos hombres dándose con todo, los miércoles por la noche, los viernes por la noche. Los dos tenían ganas de que se enfrentaran dos de las estrellas de AEW desde el comienzo y creo que están emocionados de ver qué sigue a continuación con estos dos chicos. Jon Moxley y ‘Hangman’ Page han sido dos de las personas más importante desde que iniciamos AEW“.

¿Qué os parecen las palabras de Tony Khan?