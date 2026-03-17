Tony Khan detalla la agenda de Místico en AEW: «Un sueño hecho realidad»

Una de las más grandes leyendas de la lucha libre mexicana, el dueño del último boom real de la lucha, Místico, vuelve a firmar contrato a tiempo completo con una gran empresa estadounidense.

► Tony Khan , feliz de lograr haber firmado a Místico a AEW

Esto, luego de su participación en WWE, que duró desde 2011 hasta 2014, es decir, más de 12 años después, Místico regresa a las grandes ligas.

Hay que decir que su paso por WWE, en donde fue conocido como Sin Cara, si bien fue frustrado, pues no tuvo muchas oportunidades creativas correctas, y las que tuvo, por distintas razones no las aprovechó, al luchador enmascarado le fue muy bien económicamente.

Pues bien, Místico hizo equipo con Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey el pasado 15 de marzo en el PPV AEW Revolution 2026, y vencieron a Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis.

Tras la lucha, se anunció en la pantalla grande que Místico ya era All Elite. Al respecto, Tony Khan, presidente de la empresa, declaró estar muy emocionado por cumplir el sueño de fichar a la gran estrella del CMLL. Estas fueron sus palabras:

“Creo que vamos a estar dividiendo el tiempo. Obviamente, CMLL es una alianza increíble para AEW. Y qué muestra de confianza entre ambas promociones tener ahora a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos como talento con doble contrato, uniéndose a nosotros en AEW como campeón, alguien a quien he admirado durante décadas, alguien que es un héroe personal para mí dentro de la lucha libre.

«Poder estar aquí sentado con Místico, junto a Kevin y Mike, poder estar aquí con JetSpeed y decir que son campeones mundiales junto a Místico, quien, vuelvo a repetir, es uno de mis héroes de todos los tiempos en este negocio, alguien que ha logrado tanto.

«Es un honor poder compartir este escenario con él y decir que ahora es parte de AEW y campeón mundial aquí. Es algo muy genial… Y estaremos trabajando con Salvador Lutteroth III. Ahora que es campeón en AEW, trabajaré muy de cerca con Salvador para asegurarnos de ver a Místico tanto en AEW como en CMLL lo más posible».