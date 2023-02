Tony Khan: “AEW y WWE nos odiamos de verdad”

Sin una guerra de ratings directa desde que NXT pasara en abril de 2021 a emitirse otra vez los martes, Tony Khan, vía ESPN poco después de conocerse la firma de Cody Rhodes con WWE, previó otro tipo de guerra.

Según Fightful y PWInsider, el pasado verano la “Gran W” contactó con tres luchadores de AEW en pos de que estos regresaran a territorio McMahon. Como respuesta, los Élite enviaron una carta pidiendo el cese de tal manipulación contractual. Táctica realmente lícita, pues la lucha libre carece de un órgano rector que establezca lo contrario.

Con todo, puede que los competidores aludidos sólo buscaran una renovación al alza y expusieran la narrativa de una intromisión de WWE para darse valor. Asimismo, también es posible que la propia AEW filtrara tales informaciones, alimentando la relevancia de su guerra con WWE.

Evidentemente, el discurso que dibuja una competencia WWE-AEW beneficia a la segunda. Toda promotora que pueda venderse como rival de la mayor compañía luchística mundial atraerá miradas, aunque la realidad sea muy distinta. Si bien AEW ofrece un gran producto, hoy día queda lejos siquiera de parecer una WCW 2.0 en términos mediáticos, con un crecimiento durante el último año inferior al esperado.

Y Tony Khan tiene que seguir haciéndonos creer que no, que la guerra está muy candente. Bajo su última entrevista con The Dan LeBatard Show, el mandamás de AEW así lo hace, hablando abiertamente de esa presunta manipulación contractual cometida por WWE.

«Realmente no puedo hablar de sus problemas internos, sus conflictos internos, porque no trabajo allí y no estoy allí. Sólo puedo hablar de los desafíos que hemos tenido. Tengo muchos luchadores que se me han acercado y me han dicho que WWE los contactó para manipular sus contratos y pedirles que los rompieran […] El negocio de la lucha libre es muy sucio […] Como digo, no sé si eso ha sucedido. Sólo sé que gente se me ha acercado y me lo ha dicho. Pero sé que hay una verdadera guerra entre AEW y WWE. Pienso que nos odiamos de verdad y eso hace que los shows televisivos sean apasionantes y hace que la guerra sea apasionante».

