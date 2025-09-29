Tony Khan: «AEW vuelve a casa en sus 6 años»

El mandamás de AEW Tony Khan repasa seis años de All Elite Wrestling, habla del éxito de 2025, AEW Homecoming, MJF, Toni Storm, los Jacksonville Jaguars de la NFL o el Fulham de la Premier League.

► En palabras de Tony Khan

Regreso a Jacksonville y aniversario de AEW

“Va a ser grandioso. No puedo esperar para AEW Homecoming. Tendremos dos shows en Jacksonville, en Daily’s Place, lo cual es increíble porque aquí fue donde lanzamos AEW. Han pasado seis años, y esta semana celebramos el sexto aniversario de Dynamite. No se me ocurre mejor forma de celebrarlo que volver a casa, al lugar que ha tenido más shows y más eventos de AEW en el mundo, nuestro hogar en Jacksonville. El 7 de octubre tendremos Title Tuesday en vivo por TBS y HBO Max, y el 8 un enorme Collision Homecoming. Los boletos ya están disponibles en aewtix.com. Además, tenemos más shows en Florida, incluyendo el aniversario de Dynamite en Hollywood, Florida.”

Origen de AEW y contrato televisivo

“Cuando lancé AEW estaba en Los Ángeles en una fiesta, vi al presidente de TBS y TNT y me acerqué para decirle: ‘Con el valor que tienen los derechos de la lucha libre, tiene sentido crear una liga y ponerla en TBS y TNT’. En ese momento ninguna cadena transmitía lucha libre, aunque en el pasado sí lo habían hecho. Era 2018 y él se lo tomó en serio. Estuvimos más de un año en reuniones antes de que algo pasara. Yo incluso comencé a firmar luchadores antes de tener el contrato televisivo porque sabía que estaba cerca. En enero de 2019 anunciamos AEW aquí mismo en Jacksonville, con una conferencia de prensa, fue un gran festejo con pirotecnia y desde ahí lanzamos todo. En mayo hicimos Double or Nothing y en octubre el primer Dynamite. Esta semana celebramos seis años de eso.”

AEW durante la pandemia

“En marzo de 2020 teníamos un evento programado en Nueva York, pero con la pandemia lo cancelé y mudamos todo a Jacksonville. Estuvimos haciendo shows más de un año aquí, todas las semanas. Daily’s Place fue un gran hogar, los luchadores lo recuerdan como la mejor época y los fans también. Durante varios meses fuimos la única compañía de lucha con público en las gradas, y lo hicimos de forma segura en un anfiteatro al aire libre. Usamos un sistema inspirado en los autocines, con secciones separadas para cada familia, y funcionó muy bien. Eso también ayudó a que los Jaguars fueran de los primeros equipos en regresar con fans en la NFL.”

Crecimiento y éxito de AEW en 2025

“Estamos teniendo un gran año. Siempre habrá competencia dura, pero en 2025 ha sido quizá el mejor año de AEW. Hemos crecido la audiencia tanto en cable como en HBO Max, al revés de lo que los analistas predecían. Los ratings han subido y nuestros PPV han sido los más exitosos: si piensas en los 10 mejores de la historia de AEW, cinco o seis son de este año. Es un gran momento para la empresa.”

Estrellas destacadas de AEW

MJF: “MJF es una enorme estrella de la lucha y ahora también del cine. Tiene un papel en Happy Gilmore 2, la película más vista del año en Estados Unidos, interpretando al hijo principal de Happy Gilmore. No es la persona más popular entre los luchadores, muchos no lo quieren mucho, pero es muy trabajador y talentoso. Es un estudiante de la lucha libre y ahora también de la actuación. Acaba de tener un combate increíble en el aniversario de CMLL en México contra Místico, y luego otra gran lucha en AEW All Out en Toronto. Está trabajando mucho y es parte importante de AEW.” Toni Storm: “‘Timeless’ Toni Storm es una estrella icónica. Siempre tuvo esa presencia de estrella de cine y ahora lo está mostrando. Es increíblemente carismática, respetada por los fans y ahora también la primera luchadora de AEW en aparecer en Turner Classic Movies. Su combate contra Mercedes Moné en All In fue de los mejores de nuestra historia. Y aunque perdió contra Chris Statlander en All Out, me encantaría ver esa revancha. Toni Storm es una de las razones por las que AEW está teniendo un gran 2025.”

Orgullo por los Jaguars y trabajo en múltiples deportes

“Estoy muy orgulloso de los Jaguars. Tenemos un gran nuevo entrenador, Liam Cohen, que ya está demostrando ser un gran líder. También un excelente gerente general, James Gladstone, con quien trabajo muy bien porque es muy analítico y trabajador. Y Tony Boselli aporta su experiencia y conocimiento de la franquicia. Mi padre hizo un gran trabajo eligiendo este grupo de líderes y me encanta colaborar con ellos.”

Equilibrar AEW, NFL y Premier League

“Es muy difícil, pero amo lo que hago. Me encanta estar disponible para la NFL, la Premier League y la lucha libre. En 2025 tanto Jaguars, como Fulham y AEW están teniendo grandes resultados. AEW nunca se detiene, es una temporada que va de año en año, y estoy muy contento con cómo va todo. Quiero seguir trabajando duro para mantenerlo fuerte en AEW, Jaguars y Fulham. Y pronto los fans de Jacksonville podrán vivirlo: el 6 de octubre Monday Night Football, y luego dos noches de AEW en Daily’s Place.”

Embed from Getty Images