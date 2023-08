«The Final Countdown siempre ha estado asociada con Bryan, y pensé que sería la guinda del pastel que todos querían, el enfrentamiento entre Okada y Danielson. Estaba emocionado por The Final Countdown, pero también era algo que solo pude conseguir en un contrato para un único evento. Fue algo muy costoso para una sola noche y tenía el mismo precio que el contrato de un luchador, pero valió la pena y me pareció que sumaba algo más al espectáculo. No fue para nada barato. Fue muy caro». Así explicaba Tony Khan el coste de utilizar la canción The Final Countdown de la banda Europe para entrar al escenario antes de verse las caras con Kazuchika Okada en la lucha estelar de Forbidden Door 2023.

IT'S THE FINAL COUNTDOWN!

For the first time ever, Bryan Danielson takes on Kazuchika Okada in your main event on Forbidden Door! Order #AEWxNJPW #ForbiddenDoor on PPV right now!

► La música de AEW

Más recientemente, en el pódcast Battleground, el presidente de AEW explica por qué la compañía gasta tanto dinero en música con licencia.

«Por eso quería pagar más y esforzarme al máximo para obtener Walk de Pantera. Pantera fue genial y colaboraron con nosotros, llegamos a un acuerdo razonable. Comparo las licencias de música en la lucha libre con las transacciones en los deportes profesionales. Es como hacer un intercambio, debe haber al menos dos partes dispuestas».

«A veces la gente pide dinero que no considero justo, otras veces hemos logrado acuerdos que me parecieron muy razonables. Cada momento memorable en el que hemos obtenido licencias de música, aún tenemos esa música, pagué por los derechos de forma perpetua. He tenido muchas otras oportunidades para licenciar música y trabajar con grandes artistas. Hemos realizado muchas cosas geniales y espero que en algún momento todo eso esté disponible para que la gente lo vea eternamente en nuestra biblioteca«.

Khan habla también de que Rob Van Dam hizo su debut en la compañía All Elite con la mencionada Walk.