Tony Khan: «AEW Revolution 2025 fue un gran éxito»

AEW celebró Revolution, su primer evento de pago por visión en 2025, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, domingo el 9 de marzo. Olvidando el combate estelar, aunque incluso teniéndolo en cuenta, fue un espectáculo muy celebrado, particularmente por la lucha Toni Storm contra Mariah May por el Campeonato Mundial Femenil o por el combate Will Ospreay contra Kyle Fletcher dentro de una jaula de acero.

An absolute WAR between bitter rivals!@WillOspreay & @kylefletcherpro left it all in a bloody Steel Cage Match on Sunday at Revolution!

Watch the #AEWRevolution Replay right now!

▶️ https://t.co/JlBXZPLNGj pic.twitter.com/oXahYCouB7

— All Elite Wrestling (@AEW) March 12, 2025