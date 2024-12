Tony Khan: «AEW podría colaborar más con Guns N’ Roses»

AEW utilizó la canción ‘November Rain‘, una de las baladas hard rock más populares de la historia, integrante del LP ‘Use Your Illusion’ de 1991, de Guns N’ Roses, uno de los grupos más exitosos de las últimas décadas, durante la promoción de Full Gear 2024.

► Más colaboraciones

Y podría no ser la última vez que la promotora de lucha libre y la banda de música colaboren, según adelanta Tony Khan durante una reciente entrevista en The Five Star Podcast:

“He tenido conversaciones, esta es la primera vez que lo digo en voz alta, cosas exclusivas aquí, sobre tal vez hacer aún más colaboraciones con Guns N’ Roses en AEW en materia de licencias”.

¿Qué otras canciones de Guns N’ Roses te gustaría que sonaran en AEW?

► Blink-182

De una agrupación mítica pasamos a otra. Camino a su lucha contra Athena por el Campeonato Mundial de ROH en el evento de pago por visión Final Battle, Billie Starkz habla de su intención de usar un día ‘Aliens Exist’ de Blink-182:

«Yo estaba como, ‘Este edificio (el Hammerstein Ballroom) ha estado aquí más tiempo que yo. No puedo esperar para luchar allí. No me importa si soy el primer combate o el último, siempre y cuando tenga un gran combate.’ Hammerstein fue el lugar perfecto para esto. Va a ser una locura con la multitud allí. Hammerstein fue el lugar perfecto para nuestro combate solo por toda la historia que tenemos entrando en esto y lo que realmente significa Hammerstein para ROH. Es verdaderamente un lugar de lucha libre. Se lo he dicho a Tony, en su cara, lo he dicho durante las conferencias de prensa, y seguiré presumiéndolo hasta que lo consiga. No sé si va a suceder. Realmente no creo que lo sabría hasta que llegue al edificio y lo escuche sonando por toda la arena«.