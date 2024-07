El presidente de AEW, Tony Khan, vuelve a ser preguntado por la posibilidad de realizar un PPV de la casa Élite en un estadio en Estados Unidos. Solo unos días atrás, abordaba así dicha cuestión:

«No es algo que pensemos hacer de cara a un futuro próximo. Pero es una idea apasionante y es algo que creo podríamos hacer y que sería muy interesante. No puedo hablar de la exactitud de publicaciones o del futuro próximo, pero hemos hecho grandes shows en Texas en los últimos años. Nunca hemos hecho un evento de pago por visión en Texas. Hemos hecho muchos eventos de pago por visión de Ring of Honor allí. Muchos de los más grandes episodios televisivos de AEW han sido en Texas, pero nunca un evento de pago por visión, y Dios sabe que hay mucha demanda. Creo que sería algo fascinante de intentar».

