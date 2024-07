TNA tendría pendiente realizar un evento en el mítico Hammerstein Ballroom que la ECW hizo legendario:

«El plan original para TNA Rebellion fue hacerlo en el Hammerstein Ballroom de la ciudad de New York. El recinto sigue estando en agenda para más adelante este mismo año. A cambio, se decidió volver a Las Vegas».

► ¿AEW en el Hammerstein Ballroom?

¿Podría AEW adelantarse? Probablemente, no, pero Tony Khan también valora la posibilidad de llevar a su compañía a la arena situada en el Manhattan Center que fue inaugurada en 1906 por el empresario de teatro Oscar Hammerstein:

«Sí. Creo que es una idea muy interesante. Nunca he estado en el Hammerstein Ballroom. Me encantaría hacerlo. He visto grandes espectáculos allí. Creo que es un gran lugar. Nunca he estado. También tenemos estas relaciones increíbles alrededor de Nueva York. Para el evento adecuado, en la noche adecuada, podría tener mucho sentido. Imagino que se agotaría muy rápidamente porque no es la sala más grande, pero es una configuración fascinante y una sala con un aspecto genial. Tiene una gran acústica y es muy divertida por todo lo que he visto en la televisión. Me encantaría verlo en persona. Es una gran idea. El Hammerstein Ballroom podría ser un lugar genial a veces. No lo he pensado mucho, pero es una idea increíble».

De momento, la casa Élite tiene programado ir a «La Gran Manzana» el 25 de septiembre cuando visiten nuevamente el Arthur Ashe con una nueva edición de los especiales Dynamite: Grand Slam y Collision: Grand Slam. La última vez fue reciente, con Forbidden Door, que fue en la UBS Arena en Elmont.

¿Te gustaría que AEW realizara un evento en el Hammerstein Ballroom? ¿Y TNA?