Tony Khan aclara la situación de Trent Seven en AEW

Trent Seven se hizo un nombre en la lucha libre profesional trabajando para WWE tanto en NXT UK como en NXT; gracias también a su fabuloso equipo con Tyler Bate, conocido como Moustache Mountain, con el cual fueron Campeones de Parejas de la marca británica que en estos momentos está pausada. Pero en agosto de 2022 fue despedido de la compañía. Desde entonces no ha estado trabajando mucho, al menos en lo relativo a combates, pues solo tuvo cinco, cuatro de ellos en el circuito independiente británico. Y el quinto en el AEW Rampage de esta semana.

HUGE suplex off the top! Can @trentseven capitalize and upset the Champ in his #AEW debut?#AEWRampage is on TNT right now! pic.twitter.com/OLea4GxIvL — All Elite Wrestling (@AEW) December 10, 2022

► La situación de Trent Seven en AEW

Aunque es interesante apuntar que todavía no ha habido un anunciado «Trent Seven is All Elite», por lo que no está claro si fue solo una prueba para las dos partes o si el veterano luchador de Wolverhampton va a trabajar de ahora en adelante en la organización nacida en 2019. Cabe mencionarse también que, aunque no luchó, Trent Seven estuvo anoche en ROH Final Battle 2022. Y justamente durante la conferencia de medios posterior al evento pay-per-view le preguntaron a Tony Khan por su situación actual.

«Ha estado en Texas, obviamente luchó en AEW Rampage la otra noche, podría aparecer con nosotros nuevamente. Compitió anoche y estuvo aquí viendo el espectáculo con mucha atención. Podría ser un buen oponente para cualquier campeón en Ring of Honor. Estuvo genial en un combate de campeonato la otra noche (Trent Seven luchó el viernes en Rampage contra Orange Cassidy por el Campeonato del Atlántico)».

El presidente deja la puerta abierta, así que veremos qué más novedades tenemos sobre Trent Seven y AEW próximamente.

