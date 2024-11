Tony Khan: «A veces, es bueno escuchar a los fans»

Una de las numerosas razones del éxito de AEW es que Tony Khan como jefe creativo toma en consideración lo que quieren ver los fanáticos en sus eventos. Podría decirse que el cartel de luchas que ofrecerá el pay-per-view Full Gear es una buena muestra de ello:

This Saturday. I take out the trailer park trash. pic.twitter.com/sxF1jeXxqt — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) November 21, 2024

► Escuchar o no escuchar, esa es la cuestión

Pero no siempre. El también presidente y fundador de la casa Élite aborda esta cuestión en WGN Radio:

«Bueno, depende de lo que sea. Creo que mucho de esto es constructivo. A veces los fans tienen una buena perspectiva, y muchas veces realmente vale la pena escuchar los comentarios. Otras veces, si no es genuino, no hay nada que puedas hacer. Simplemente no hay, como dijiste, no es constructivo. Pero sí creo que siempre vale la pena escuchar a los fans y sus puntos de vista. A veces son fans de otra promoción que realmente no tienen nada positivo que decir, no importa lo que hagas, y eso está bien.

«Vendimos 81,035 boletos en el Wembley Stadium, y había gente tratando de menospreciarlo. Algunos decían, ‘Oh, solo lograron 73,000,’ como si eso fuera malo. Es más gente de la que asistió a la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, y aun así intentaban decir que era un mal número para AEW, a veces es una locura. Así que tienes que estar dispuesto a tomar todo con calma, porque hemos logrado mucho con AEW y todavía tenemos mucho más por hacer. En muchos sentidos, todo comenzó aquí en Chicago, así que es muy apropiado que sigamos regresando a esta gran ciudad.»

