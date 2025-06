En una noticia bastante interesante, el presidente de AEW, Tony Khan, ha sorprendido al pedirle a los fanáticos de AEW que, por favor, no oculten, ni excluyan, ni se burlen de los fans de WWE que últimamente se han estado interesando por AEW.

Esto ocurrió luego de que nuestro compañero de SÚPER LUCHAS, Juan Carlos Reneo, utilizó su popular cuenta de X, antes Twitter, denominada @ReneusMeister, para decir que últimamente muchos fans de la «Federación», en referencia a WWE, estaban preguntando por AEW y queriendo ver los shows de AEW.

Aunque Juan Carlos Reneo aclaró que se trataba de un tuit en broma, Tony Khan sí se tomó en serio sus palabras y aprovechó para pedirle a los fans de AEW que reciban a los fans de WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

Lately fed fans are asking questions about AEW and wanting to watch it. Should we gatekeep this promotion or letting them in?

«Últimamente, muchos fans de WWE están empezando a interesarse por AEW y quieren verla. ¿Deberíamos proteger esta empresa como si fuera un secreto o dejarlos entrar?»

Clarification: this is clearly a joke lol. I literally tweet about gatekeeping all wrestling as a bit.

Please stop taking this obvious joke too seriously lol

— Juan Carlos (@ReneusMeister) June 3, 2025