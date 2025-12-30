Tony Khan: «2025 vio al mejor Jon Moxley en AEW»

Tony Khan celebra el gran 2025 que ha tenido Jon Moxley, el nuevo Campeón Continental, en AEW. El presidente y fundador de la casa Élite no se olvida del complicado momento del «Death Rider» a comienzos de año y resalta cómo ha evolucionado con el paso de los meses hasta finalmente ganar un nuevo título en el último PPV, Worlds End.

► Tony Khan celebra a Jon Moxley

El estado físico de Jon Moxley en 2025

“Jon estaba bastante lesionado al comienzo del año. Estaba muy tocado, pero fue recuperándose sin tomarse nunca tiempo libre. Ha estado aquí todo el año y, de hecho, se fue poniendo más sano luchando cada semana. Es algo increíble.”

Un luchador de otra época

“Es el último campeón que hacía unas 200 fechas al año antes de llegar a AEW. No creo que nadie haya hecho 200 días en carretera como él desde entonces; es algo totalmente ‘old school’.”

Rendir al máximo en la era televisiva

“Ahora estamos en una era en la que gran parte del foco del wrestling está en la televisión y no en girar seis o siete días a la semana, y creo que mucha gente no entiende que lo de Jon este año ha sido espectacular. Dio su mejor versión durante todo el año.”

Recuperarse sin parar de luchar

“Al principio del año estaba bastante castigado, y aun así volvió a estar sano a lo largo del año mientras seguía luchando y sin tomarse nunca un descanso.”

The winner of the 2025 #AEWContinentalClassic and NEW AEW Continental Champion @JonMoxley shares his passion with the world! Watch #AEWWorldsEnd on HBO Max PPV pic.twitter.com/gKEmQTeY8J — All Elite Wrestling (@AEW) December 28, 2025

El valor de Moxley en la rivalidad con Hangman Page

“A Jon Moxley le debemos muchísimo. Estoy muy agradecido por Jon Moxley, y compartió ese premio a la rivalidad con ‘Hangman’ Page.”

El papel del villano en AEW

“Puedo hablar largo y tendido sobre lo valiosos que son para AEW tanto ‘Hangman’ Page como Jon Moxley, y sobre Jon como villano. A veces el villano no recibe el cariño ni el reconocimiento que recibe un favorito del público. Hangman merece todos esos premios, pero como el premio a la rivalidad es compartido, Mox merece muchísimo reconocimiento y es una parte enorme de por qué la empresa ha sido tan fuerte durante años.”

La constancia absoluta de Moxley

“Creo que Jon ha estado en su mejor nivel, y eso nos ha ayudado a todos a estar en nuestro mejor nivel semana tras semana. Está en cada Dynamite y en cada Collision. La única persona que estuvo en todos los shows además de mí este año fue Mox. Y es increíble.”