Tony Khan: «2025 ha sido un gran año para AEW»

Ahora que ha terminado Worlds End, Tony Khan celebra el año 2025 de AEW y repasa este último evento de pago por visión.

► En palabras de Tony Khan

El fundador y presidente de la casa Élite comienza la conferencia de prensa diciendo que el episodio especial Christmas Collision de la semana pasada podría haber sido el mejor show de Collision hasta la fecha.

Continuando, Khan comenta los logros de la promotora en los premios de Sports Illustrated de este año:

«El año pasado ganamos algunos premios. Este año ganamos aún más premios… Que AEW siga rindiendo a este nivel durante todo el año, a un nivel altísimo dentro del ring, y además sin contar con alguien a quien muchos de los principales periodistas consideran el mejor luchador in-ring del mundo, eso dice mucho».

En relación con el Continental Classic, expresó que el combate de semifinales entre Jon Moxley y Kyle Fletcher pudo haber sido el mejor combate en la historia del torneo. Añadiendo, Khan abordó las actuaciones de Moxley y la reacción positiva del público hacia él durante el show:

«¿Me sorprendió ver una reacción positiva? No, porque cuando eliminas parte de la interferencia externa… creo que si pones a Jon Moxley frente a grandes luchadores y eliminas algunos de los atajos que hicieron que The Death Riders fueran villanos tan impopulares… esperaba que pasara algo así, porque siempre ha sido una estrella muy popular».

En cuando a la aparición en vídeo de Adam Cole durante el Zero Hour y su estado de salud actual, declaró que no existe presión alguna y que estaba muy contento de escuchar a Cole. Señaló que los fans estarían encantados de verlo, que Cole ha sido un gran campeón en AEW y que fue importante que se apartara para priorizar su salud y bienestar. Añadió que lo quieren mucho, que es una gran estrella para la empresa y que desean que siga involucrado en AEW. Khan explicó que no tiene ninguna actualización médica concreta, más allá de que se le ve bien, animado y entusiasmado con AEW. También recordó que fue un momento triste cuando Cole tuvo que dejar vacante el Campeonato TNT en All In: Texas, y destacó que es muy bueno como analista y un excelente presentador.

Mirando al futuro, preguntado por si si ya tiene planes establecidos, especialmente pensando en 2027, cuando AEW necesitaría estar en su punto máximo antes del próximo acuerdo de derechos televisivos, comentó:

«Tenemos contrato por varios años, hasta 2027, y estamos planificando a largo plazo. Estoy muy centrado en los años que vienen, pero también muy agradecido. Ha sido un gran año. Estamos muy orgullosos de nuestro gran socio mediático, Warner Bros. Discovery. Hemos trabajado con ellos durante años y estoy muy orgulloso de que estemos ofreciendo grandes shows».

Sobre el regreso de la compañía al Wembley Stadium en 2026 y el crecimiento de audiencia televisiva en ITV4 en el Reino Unido durante 2025, dijo:

«Tenemos una gran relación con ITV, con Dynamite creciendo más de un 50 % interanual en audiencias en ITV4, y ahora Collision creciendo más de un 60 % interanual, lo cual pinta muy bien de cara a volver a Wembley el próximo año».

Respecto a las primeras cifras de compras del pay-per-view de Worlds End, Khan señaló que el evento está funcionando “increíblemente bien”.

Finalmente, sobre la firma de Hyan y Maya World con AEW, Khan declaró:

«Han hecho un trabajo fantástico. Hyan y Maya World han llegado y han cumplido una y otra vez, ofreciendo grandes combates. Todo el vestuario las respeta mucho. Aportan algo muy valioso al roster. Siempre pensé que serían una gran incorporación, y todas las experiencias que he tenido con ellas, tanto individualmente como en equipo, han sido muy positivas».