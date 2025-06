Tony Khan: «2025 es el mejor año hasta ahora de AEW»

En sus 6 años de vida, All Elite Wrestling nunca ha estado mejor. Su promotor, Tony Khan, quien lleva el mismo tiempo dirigiendo una empresa de lucha libre, lo tiene claro. Así lo expresa durante una reciente entrevista con Yahoo Finance cuando «Where The Best Wrestle» acaba de celebrar un gran evento, Grand Slam: México.

► 2025, el mejor año de AEW

“Tenemos una gran audiencia. Tenemos una excelente asociación con Warner Bros. Discovery, tenemos Dynamite en TBS cada miércoles, Collision en TNT cada sábado, y este es el primer año del simulcast, así que ahora el show de los miércoles por la noche se transmite simultáneamente en TBS y en Max, y los sábados por la noche en TNT y Max. La compañía sigue creciendo y expandiéndose. Tenemos una audiencia enorme; AEW se transmite en más de 150 países en todo el mundo, millones de personas ven el show cada semana, en todo el planeta. AEW ha crecido muchísimo, y el alma de la empresa son nuestros grandes luchadores, nuestros increíbles fans, y esa alianza con Warner Bros. Discovery. “Estamos teniendo un año realmente, realmente excelente. Siento que 2025 es, en muchos aspectos, el mejor año que hemos tenido.

“Nos está yendo fantástico. Este es un año enorme para nosotros, hicimos crecer mucho el negocio con el simulcast, atrajimos nueva audiencia gracias a Max y al streaming, pero también logramos hacer crecer nuestra audiencia por cable año tras año. Francamente, el cable y el satélite… [Brian Sozzi, el entrevistador: ‘¿cable? ¿quién sigue viendo cable?’] Bueno, sinceramente… nosotros. Porque mucha gente pensó que, al empezar a hacer simulcast de AEW los miércoles y sábados por la noche, la audiencia migraría al streaming. Pero, en realidad, nuestra audiencia por cable subió, y también tenemos una gran audiencia en Max cada semana. Así que hemos logrado eso, y realmente hemos mantenido y hecho crecer una gran audiencia con los años. AEW, como decimos: “donde luchan los mejores”, y realmente creo que eso es cierto. Creo que tenemos la mejor plantilla de luchadores del mundo.”