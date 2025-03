Tony Hinchcliffe hará un Roast a WrestleMania

WrestleMania 41 se realizará en Las Vegas – Paradise, Nevada, y pues bueno, por tal motivo, WWE quiere hacer todo el show a lo grande. Y aprovechando que es muy común los shows de comedia en Las Vegas, incluso en medio de los casinos.

Y WWE no se quedará como la excepción a ello. La compañía anunció que el comediante Tony Hinchcliffe se reunirá con sus amigos para hacer un show de comedia denominado The Roast of WrestleMania. El mismo será el domingo 20 de abril, a las 10:00 PM desde el Fontainebleau Las Vegas.

► WWE hará un Roast a WrestleMania con el comediante Tony Hinchcliffe

El evento no será producido por WWE. Será producido por la marca de comedia de Hinchcliffe. A sus 40 años de edad, la carrera de Hinchcliffe ha venido en gran ascenso, aunque ya tenía una gran fama y desde el 2013 con su video podcast Kill Tony, se dio a conocer mucho más. Hinchcliffe firmó este año un contrato para hacer tres shows de comedia para Netflix.

Sin embargo, ha estado envuelto en polémicas no solo por su apoyo a Donald Trump, sino por las bromas realizadas en eventos de este, en donde dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura en medio del océano, ha hecho bromas racistas y se ha burlado de latinos y palestinos. Ya veremos cómo reaccionan los fans a Hinchcliffe.