WWE le impide utilizar su apellido luchístico en AEW y ahora él lo defiende. Billy Gunn defiende su apellido frente a otro luchador que lo estaba utilizando. Este veterano ahora es conocido sólo como Billy debido a que Vince McMahon posee los derechos del nombre completo que siempre ha utilizado. Frente a la primera cuestión no puede hacer mucho pero sí con respecto a la segunda, como ha demostrado recientemente. Como contó recientemente Ted McNaler en su visita al programa The Monday Locker Room Show.

El veterano de Ohio Valley Wrestling reveló que el de All Elite Wrestling envió una carta de cese y desestimiento a Tony Gunn para que deje de usar el nombre The Gunn Show. Cabe mencionarse que Billy tiene su propio Gunn Club con su hijo, Austin Gunn.

"Hablé con un abogado amigo mío y me dijo que Tony podría batallar por mantenerlo . Pero hablando con Tony y no sé si él quiere de verdad hacerlo ante la posibilidad de crearse problemas. Lamentablemente, no creo que vaya a luchar, lo cual es una pena.

Luego entra en la conversación el propio Tony Gunn, que se muestra enojado.

"Me dijeron recientemente que ya no puedo usar el término 'The Gunn Show'; Es decir, ha sido registrado por alguien de un escenario más grande, una plataforma más grande. Eso quiere decir que durante cuatro cinco años he estado construyendo una marca, ha estado construyendo quién soy, y me lo han quitado. Tampoco puedo usar la música que he hecho. Ni mi atuendo, ni las frases que digo...

"No puedo usar nada. Y ya no puedo vender más mi mercancía. No puedo hacer nada de eso. Me han despojado de todo. Y nunca me había sentido así antes. Nunca me han robado mi identidad luchística. Nunca pensé que eso me podría pasar a mí. Duele. Duele mucho. Y estoy enojado. Realmente enojado. He estado luchando durante 15 años y he tenido muchos personajes hasta que finalmente encontré algo que funciona para mí y me lo han quitado".