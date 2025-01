El ex campeón interino de peso ligero de la UFC, el legendario Tony Ferguson, ha entrado en el nuevo año con la vista puesta firmemente en su regreso a la jaula.

La retirada ha estado en boca de muchos al hablar de Ferguson en los últimos tiempos. El peleador de 40 años ha perdido ocho peleas consecutivas, lo que le ha dejado con el récord no deseado de la racha de derrotas más larga de la historia de la UFC.

Recientemente, «El Cucuy» cayó derrotado por una rápida sumisión a manos del veterano Michael Chiesa en su único combate de 2024, sucumbiendo a un estrangulamiento en menos de cuatro minutos en el UFC Fight Night de Abu Dhabi el pasado agosto.

Aunque ese resultado pareció ser el que finalmente convenció a Ferguson de que debía dejarlo, el californiano no tardó en dar marcha atrás y volver a comprometerse con la continuación de su carrera como luchador.

Y ahora que empieza 2025, Ferguson vuelve a prometer grandes cosas la próxima vez que entre en la jaula.

«Me he destruido por completo. Para Re Inventarme’ Como Artista Apunto A Mostrar Algo Que Nunca Has Visto Antes 🥋 Feliz Año Nuevo Crew🍃 2025 en mi mira- Champ 🦹‍♂️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 # Stay Tuned & Watch The Magic Unfold 🪄💨🍃 New Missions Acknowledged 🔥 # MrDestiny 🚣‍♂️💨🍃 Fight News Coming Soon 📈»

Queda por ver qué vendrá después en la carrera de Ferguson, y si sus próximas noticias de peleas se relacionan con la UFC.

El CEO de UFC, Dana White, ha sido vocal en su deseo de ver al ex campeón interino retirarse, lo que lleva a la especulación de que «El Cucuy» podría verse obligado a competir en otro lugar este año.