Tony Ferguson: «Voy a pelear hasta que se me caigan las ruedas»

Tony Ferguson reitera que no tiene intenciones de retirarse. Ferguson (25-10 MMA, 15-8 UFC) sufrió su séptima derrota consecutiva ante Paddy Pimblett en diciembre pasado en UFC 296. A pesar del derrape, el ex campeón interino de peso ligero, que alguna vez tuvo una racha ganadora de 12 peleas, todavía tiene el deseo de competir.

Personas como el CEO de UFC, Dana White y Daniel Cormier, lo han instado a colgar los guantes, pero Ferguson se niega a ceder.

«Ya soy un miembro del Salón de la Fama. Ellos ya lo saben, ¿y sabes qué? No me retiro. Cada vez que me lastiman, vuelvo con jodida venganza porque, como dije, necesitas una bofetada en la cara para poder hacerlo porque la única persona que lo va a hacer somos nosotros mismos. Nadie nos va a decir qué carajo hacer. Voy a luchar hasta que se me caigan las ruedas. Joder, jubilarse”.

Ferguson buscó la ayuda del ex Navy SEAL David Goggins, quien lo sometió a un riguroso campo de entrenamiento. El hombre de 39 años explicó cómo se conectaron los dos.

«Me envió un mensaje a través de mi agente, quien me lo envió, y nos mantuvimos en contacto. Me envió otro de vez en cuando. Entonces finalmente se acercó a mí y me dijo: ‘Tony, quiero ayudarte’. Yo estaba como, ‘Sí, ¿dónde estás?’ Pensé que estaba en la costa este, ‘No, estoy en Las Vegas’. Tengo un complejo aquí.

“Y todas las mañanas, todas las noches, me enviaba mensajes de texto y me controlaba. Era solo un guardián y era genial. Él dijo: ‘Necesito ser realmente honesto contigo’. Necesito entrar en tu cabeza, Tony. Podemos llevarte allí, pero tendrás que pasar por la mierda’”.

Después de una derrota ante Michael Johnson en 2012, pasaron ocho años hasta el siguiente revés de Ferguson en mayo de 2020. En su racha actual, perdió ante Justin Geathje, Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz, Bobby Green y Pimblett.