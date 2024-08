En lo que respecta a sus habilidades, el ex campeón interino de peso ligero de la UFC Tony Ferguson no ha dejado que su racha de derrotas afecte a su confianza.

Ferguson tuvo un récord no deseado en su regreso a la acción en el UFC Fight Night de este pasado fin de semana, cayendo en la racha más larga de derrotas en la historia de la promoción. Tras cerrar su 2023 con una derrota por decisión ante Paddy Pimblett, su último revés llegó contra Michael Chiesa en el peso welter.

La pelea no llegó a la primera bocina, ya que «El Cucuy» fue derribado y sometido por estrangulamiento por detrás en menos de cuatro minutos por Chiesa, que entró en el combate en una racha de derrotas.

Inmediatamente después, parecía que estaba en camino el anuncio de su retirada, que muchos en la comunidad consideraban esperada desde hacía tiempo. Pero aunque Ferguson soltó un guante, no tardó mucho en comprometerse con la continuación de su carrera.

Eso parece deberse a la creencia de que todavía puede competir dentro del octágono, a pesar de lo que su historial desde 2020 podría sugerir. Y entre otras cosas, «El Cucuy» no ha perdido la confianza en su juego de pie….

► Ferguson: Chiesa no quería nada de mi golpeo

Durante su rueda de prensa posterior a la pelea del sábado, Ferguson reflexionó sobre su salida en Oriente Medio y su octava derrota consecutiva dentro del octágono.

Aunque admitió que se sentía «lento y perezoso» en el terreno de la lucha, donde acabó cayendo ante Chiesa, Ferguson insistió en que sigue siendo una gran amenaza en la pelea de pie, después de haber vuelto a los entrenamientos de sparring y almohadillas.

«Hay muchas cosas en las que tengo que trabajar«, dijo Ferguson. «Hicimos mucho sparring. Me sentí muy bien en la pelea de pie. … Me sentí normal allí por un segundo. … Hay un montón de cosas que puedo y no puedo hacer. … Todo este campamento, acababa de volver a entrenar. … Acabamos de empezar a lanzar almohadillas de nuevo.

«Cuando salí y me golpeó Chiesa, que no quería estar de pie y golpear. No mucha gente quiere enfrentarse a mí«, añadió Ferguson.

Parece probable que Ferguson planee demostrarlo en otra pelea más adelante. Si bien señaló que las discusiones se llevarán a cabo con su familia, «El Cucuy» se apresuró a dar marcha atrás en su medio retiro inicial dentro del Octágono.