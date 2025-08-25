Tony Ferguson habla sobre su salida de la UFC

Tony Ferguson fue considerado uno de los mejores pesos ligeros del deporte durante la mayor parte del tiempo que pasó en la UFC, pero su salida de la promoción se produjo después de un récord de ocho derrotas consecutivas.

Eso fue muy distinto del peleador favorito de la afición, quien fue emparejado repetidamente con Khabib Nurmagomedov, solo para que el combate se cancelara o retrasara por una u otra razón. Fue una de esas cancelaciones la que provocó que Ferguson cayera ante Justin Gaethje en una pelea por el título interino de peso ligero, lo que inició su declive, y que terminó con una derrota ante Michael Chiesa en lo que finalmente fue su última aparición en la UFC.

Si bien no ve esa racha de derrotas con buenos ojos, Ferguson puede decir honestamente que no fue él mismo en muchas de esas actuaciones.

«Estoy peleando con estos tipos, como si fueran unos inútiles, no estuvieron aquí por un tiempo, maldita sea. Porque no querían ensangrentarse ni que llevara su sangre mientras sonreía y cosas así. Cuando peleaba con estos chicos, era como si lo hiciera por la afición y para decirles: Sí, voy a aprovechar estas oportunidades, no voy a dejar que me despidan. Voy a aprovecharlas. No me despidieron de la UFC. Nos dimos la mano y nos marchamos«.

Ferguson admite que se entusiasmó mucho con una posible oportunidad de entrenador en The Ultimate Fighter cuando estaba presionando para un enfrentamiento contra Nurmagomedov en el reality show.

Una vez que eso no sucedió, el peleador que ahora tiene 41 años simplemente no estaba tan entusiasmado con los enfrentamientos disponibles para él.

“Estaba intentando fichar a Khabib [Nurmagomedov]. Le dije a mi esposa: ‘Vamos a aceptar estas peleas, y lo que haremos será publicar videos para que Khabib muerda el anzuelo. Querrá morder el anzuelo. Fue entonces cuando Conor McNuggets [McGregor] y [Michael] Chandler terminaron entrenando uno contra el otro. Porque insinué que Khabib y yo fuéramos a entrenar en The Ultimate Fighter. Habíamos firmado acuerdos con la UFC, con Ali [Abdelaziz] y con todos los demás, y esa fue la vez que no acorraló a su primo. Así que tenía un montón de problemas extra. Aparte de eso, nunca ha habido interés.

Tras dejar la UFC, Ferguson firmó un contrato para unirse a la plantilla de la ahora extinta Global Fight League, donde se enfrentó al campeón de grappling y conocido charlatán Dillon Danis. Apenas se secó la tinta de esos contratos cuando GFL canceló sus dos primeros eventos, y la compañía prácticamente ha desaparecido desde entonces.