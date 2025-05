Tony Ferguson elogia a Paddy Pimblett

Tony Ferguson fue derrotado por Paddy Pimblett a finales de 2023 y parece que, en lugar de guardar rencor, «El Cucuy» se ha convertido en un creyente de la estrella en ascenso del peso ligero.

Pimblett, de 30 años, ha ido ganado confianza y respeto en el mundo de las artes marciales mixtas con sus últimas peleas en el octágono. Poco a poco ha ido acallando a quienes dudaban de su talento y capacidad para competir al más alto nivel.

Desde que logró vencer a Tony Ferguson, un veterano con mucha experiencia en el UFC, las cosas han cambiado para él. Después de esa victoria, ha tenido dos peleas destacadas que han marcado su crecimiento en la categoría. La primera fue contra King Green el verano pasado, una pelea en la que, mostrando su agresividad y habilidades, logró someter a Green en el primer asalto.

Este resultado fue muy importante, ya que confirmó que Pimblett no solo sabe pelear, sino que también puede terminar sus combates rápido y de manera contundente. La segunda pelea relevante fue contra Michael Chandler en abril de este año, otro nombre importante en el mundo de las MMA.

Pimblett sorprendió a todos al derrotar a Chandler por K.O. técnico en el tercer asalto, mostrando una elevación en su nivel y terminando de convencer a muchos de sus críticos. Su rendimiento en estas peleas no solo ha mejorado su perfil, sino que también ha ayudado a que más fans y expertos lo vean como un competidor serio con potencial para entrar en disputas por títulos en el futuro.

«Mucha gente desacredita a muchos de los atletas con los que peleo», dijo Ferguson a The Schmo. «Y no deberían hacerlo. Creo que los atletas con los que peleo siempre tienen un futuro brillante, de lo contrario no habrían llegado a ese combate.

En segundo lugar, creo que [Paddy Pimblett] tiene una oportunidad. Tiene mucho combustible para el fuego y es capaz de completar el entrenamiento.

Creo que cuanto más estructurado sea, mantenga todo como hasta ahora y escuche a sus entrenadores, más futuro brillante tendrá en este deporte. Creo que está haciendo lo correcto, nunca le he odiado. Incluso le he desbloqueado en Instagram».

Tony Ferguson, quien tiene 41 años, lleva un tiempo en un momento difícil en su carrera. Después de perder ocho peleas consecutivas en la UFC, finalmente anunció que dejaría la organización a principios de este año. La racha de derrotas había sido dura, y muchos pensaron que sería el final de su trayectoria en el deporte de alto nivel.

Sin embargo, Ferguson no se dio por vencido y no descarta volver a pelear en el futuro. Aunque se fue de la UFC, aún no ha terminado su carrera. Actualmente está buscando regresar a la acción y ha pedido una pelea contra Dillon Danis, ya que su combate planeado en la nueva promoción GFL se cayó por problemas logísticos y de última hora