Tony Ferguson dice que peleó contra Paddy Pimblett con MCL desgarrado

Según Tony Ferguson , luchó contra Paddy Pimblett con una grave lesión en la rodilla. Ferguson (25-10 MMA, 15-8 UFC) sufrió su séptima derrota consecutiva cuando fue dominado por Pimblett en UFC 296 en diciembre,pero el ex campeón interino de peso ligero reveló que estuvo comprometido todo el tiempo.

Ferguson recurrió a Instagram para decir que se rompió el ligamento colateral medial de la rodilla derecha aproximadamente un mes antes de su pelea con Pimblett. Recientemente se sometió a una cirugía para reparar su rodilla, poco después de pasar por el quirófano para extraer fragmentos de hueso de su codo.

«»Túnel🧪Vision” 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias durante una sesión de práctica, me desgarre el MCL. Me lo guardé para mí y lo dejé atrás hasta después de la pelea. Entrené como si nadie lo supiera, la mierda dolía tan bien. Tres semanas antes de la hora de la pelea se lo conté a algunos miembros de mi equipo🍃Nada ha cambiado. Recientemente cuidé mi pierna (mi ligamento medial colateral) y me operaron el jueves pasado, una semana después de mi cirugía de codo/brazo (ambas artroscopia). Pensé que los haría a ambos y los duplicaría. Lo superé para poder hacer lo que mejor hago.🚣‍♂️💨🍃Más allá de la ira es quedarse corto… No siento desesperación, sólo reparación.

A pesar de empatar a BJ Penn con la mayor cantidad de derrotas consecutivas en la historia de UFC, Ferguson insistió en que aún no ha terminado de pelear. El CEO de UFC, Dana White, dijo después de la pelea en UFC 296 que le “encantaría ver” a Ferguson colgar los guantes, pero Ferguson, de 39 años, siente lo contrario.