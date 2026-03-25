Tony D’Angelo venció por descalificación a Ricky Starks | Se anuncia Fatal 4 Way por el Campeonato NXT

por
WWE NXT 24 de marzo 2026.

Tony D’Angelo, continúa su camino de destrucción desde su regreso a NXT. Esta noche se enfrentó a Ricky Saints en una lucha que terminó en descalificación debido a la interferencia de Ethan Page, pero que dejó todo listo para una contienda titular en NXT Stand and Deliver.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Starks ofreciendo la mano a Tony, pero era una finta para una patada que D’Angelo bloqueó. Tony aplicó un torniquete al brazo y Ricky logró hacerlo caer de cara a la lona. Más adelante, con una rodada a espaldas, Tony estuvo cerca de llevarse la victoria. Starks respondió con una patada frontal y sacó a Tony del ring para castigarlo contra las escaleras metálicas.

De regreso en el cuadrilátero, Tony aplicó Olympic Slam a Starks, pero en ese momento Ethan Page apareció para hacer caer a Tony D’Angelo y distraerlo. Ricky intentó un Tornado DDT, pero Tony bloqueó y contraatacó con un súplex. Tony continuó su ofensiva con un súplex pecho con pecho, una plancha en el esquinero y otro súplex. Luego, Tony conectó spear sobre Starks, pero Ethan Page se subió a la ceja del ring para seguir interfiriendo. Tony lo golpeó y lo bajó de allí, pero Page volvió a atacar al exlíder de The D’Angelo Family, lo que provocó que el réferi le diera la victoria a Tony D’Angelo por descalificación.

► La violencia no terminó después de la lucha

Tras el combate, Ethan Page y Ricky Starks atacaron a Tony D’Angelo en una clara muestra de alianza. Sin embargo, el Campeón NXT, Joe Hendry, apareció para salvar a Tony. Hendry atacó a Ethan Page con su Fallaway Slam y conectó un lazo al cuello para enviar a Ricky Starks fuera del ring.

Pero la sorpresa llegó cuando Joe Hendry atacó a Tony D’Angelo con su Standing Ovation, dejando claro que no confía en nadie. En medio del caos, Ethan Page y Ricky Starks tomaron el Campeonato NXT y forcejearon por él, mientras Hendry observaba desde el fondo.

► Se anuncia Fatal 4 Way por el título

La función cerró con Mr. Robert Stone siendo entrevistado por Sarah Schreiber. Stone confirmó que los cuatro involucrados —Joe Hendry (c), Tony D’Angelo, Ricky Starks y Ethan Page— se enfrentarán en una Fatal 4 Way por el Campeonato NXT en NXT Stand and Deliver. Además, anunció que la próxima semana se llevará a cabo la firma del contrato.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos