Tony D’Angelo, continúa su camino de destrucción desde su regreso a NXT. Esta noche se enfrentó a Ricky Saints en una lucha que terminó en descalificación debido a la interferencia de Ethan Page, pero que dejó todo listo para una contienda titular en NXT Stand and Deliver.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Starks ofreciendo la mano a Tony, pero era una finta para una patada que D’Angelo bloqueó. Tony aplicó un torniquete al brazo y Ricky logró hacerlo caer de cara a la lona. Más adelante, con una rodada a espaldas, Tony estuvo cerca de llevarse la victoria. Starks respondió con una patada frontal y sacó a Tony del ring para castigarlo contra las escaleras metálicas.

De regreso en el cuadrilátero, Tony aplicó Olympic Slam a Starks, pero en ese momento Ethan Page apareció para hacer caer a Tony D’Angelo y distraerlo. Ricky intentó un Tornado DDT, pero Tony bloqueó y contraatacó con un súplex. Tony continuó su ofensiva con un súplex pecho con pecho, una plancha en el esquinero y otro súplex. Luego, Tony conectó spear sobre Starks, pero Ethan Page se subió a la ceja del ring para seguir interfiriendo. Tony lo golpeó y lo bajó de allí, pero Page volvió a atacar al exlíder de The D’Angelo Family, lo que provocó que el réferi le diera la victoria a Tony D’Angelo por descalificación.

► La violencia no terminó después de la lucha

Tras el combate, Ethan Page y Ricky Starks atacaron a Tony D’Angelo en una clara muestra de alianza. Sin embargo, el Campeón NXT, Joe Hendry, apareció para salvar a Tony. Hendry atacó a Ethan Page con su Fallaway Slam y conectó un lazo al cuello para enviar a Ricky Starks fuera del ring.

Pero la sorpresa llegó cuando Joe Hendry atacó a Tony D’Angelo con su Standing Ovation, dejando claro que no confía en nadie. En medio del caos, Ethan Page y Ricky Starks tomaron el Campeonato NXT y forcejearon por él, mientras Hendry observaba desde el fondo.

► Se anuncia Fatal 4 Way por el título

La función cerró con Mr. Robert Stone siendo entrevistado por Sarah Schreiber. Stone confirmó que los cuatro involucrados —Joe Hendry (c), Tony D’Angelo, Ricky Starks y Ethan Page— se enfrentarán en una Fatal 4 Way por el Campeonato NXT en NXT Stand and Deliver. Además, anunció que la próxima semana se llevará a cabo la firma del contrato.