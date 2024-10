En los últimos días, el actual Campeón de Norteamérica de NXT, Tony D’Angelo, ha estado bastante en primera plana. Ya sea por su coronación frente a Oba Femi o que próxima defensa ante el mismo luchador en Halloween Havoc. Por su intención de personalizar el cinturón que ostenta. También porque su película favorita de ‘Rocky’ es la cuarta. O por sus buenas palabras sobre el mandamás de la marca, Shawn Michaels. Así como por el consejo que le dio CM Punk acerca de las redes sociales o el deseo del campeón de luchar con Cody Rhodes o Roman Reigns.

En esta ocasión, descubrimos por qué eligió que tenga que ser un pinfall o una rendición el final de su Tables, Ladders, and Scares Match con Oba Femi en Halloween Havoc:

«Bueno, mira, digamos que lo mantuvimos igual. ‘Está bien, sube la escalera, agarra el título.’ Ya sabes, puedo hacerlo. Ganar es ganar, pero no siento que lo estoy venciendo de verdad. Especialmente después de lo que hizo el martes. Me ató al ring y me hizo mirar. Estoy 99% seguro de que este tipo hizo que se llevaran a Rizzo. Así que quiero echarle más sal a la herida. Quiero dejar claro que no se hace ese tipo de cosas a la familia D’Angelo. Eso es todo. Solo quiero echar más sal en la herida. Quiero lastimarlo y dejarle claro a todos que lo estoy derrotando.»

«Les dije que se cuiden por ahora, que yo me haré cargo del negocio. Como su líder, como su jefe. Necesito demostrarles y mostrarles que puedo manejar las cosas sin ellos. Un verdadero líder practica lo que predica. Así que si voy a estar aquí dando órdenes y necesito hacer daño a la gente, especialmente al tipo que hizo esto, él tiene que pagar. Tiene que sufrir igual que ellos están sufriendo ahora mismo. Así que Oba se lo tiene bien merecido.»

