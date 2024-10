En la primera lucha del gran especial y evento premium NXT Halloween Havoc 2024, vimos cómo Tony D’Angelo venció a Oba Femi, para así lograr retener su Campeonato Norteamericano NXT.

La lucha comenzó con D’Angelo atacando de inmediato a Femi. La acción se trasladó fuera del ring, donde D’Angelo lanzó a Femi a través de la barricada cerca del área del cronometrador y luego sacó una escalera de debajo del ring.

D’Angelo posicionó la escalera entre el borde del ring y la mesa de comentarios, mientras Femi lanzaba varias sillas al ring. D’Angelo intentó lanzar una de las sillas a la cabeza de Femi, pero este lo contrarrestó con un chokeslam sobre una de las sillas, seguido de varios golpes con otra silla en el abdomen de D’Angelo.

Femi usó una escalera para acorralar a D’Angelo en la esquina y lo debilitó antes de enviarlo contra la escalera en otra esquina. Posteriormente, Femi sacó una mesa y la colocó en la esquina opuesta antes de estrellar a D’Angelo a través de ella.

Femi empleó una palanca para aplicar un crossface en D’Angelo, quien logró zafarse y responder con un azotón contra la lona, lanzando a Femi sobre una silla. Luego, Femi sacó otra mesa y la ubicó en una esquina antes de enviar a D’Angelo a la lona.

La familia D’Angelo llegó al ring para ayudar, pero Femi derribó a Luca Crusifino y Channing «Stacks» Lorenzo. Adriana Rizzo entró para auxiliar a D’Angelo, pero fue intimidada por Femi, quien le quitó una palanca.

D’Angelo aprovechó el momento y lanzó a Femi contra la escalera que había colocado entre el ring y la mesa de comentarios. Femi logró recuperarse y conectar un lazo al cuello seguido de una powerbomb, pero D’Angelo resistió la cuenta de tres.

Rizzo golpeó a Femi por la espalda, y Crusifino junto a Stacks siguieron con un Shatter Machine usando una silla. Finalmente, D’Angelo ejecutó un spinebuster y lanzó a Femi contra la mesa, asegurando la victoria.

