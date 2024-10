Tony D’Angelo: «Quiero luchar con Reigns, Rhodes, Punk, Orton…»

En los últimos días, el actual Campeón de Norteamérica de NXT, Tony D’Angelo, ha estado bastante en primera plana. Ya sea por su coronación frente a Oba Femi o que próxima defensa ante el mismo luchador en Halloween Havoc. Por su intención de personalizar el cinturón que ostenta. También porque su película favorita de ‘Rocky’ es la cuarta. O por sus buenas palabras sobre el mandamás de la marca, Shawn Michaels. Así como por el consejo que le dio CM Punk acerca de las redes sociales.

Rizzo down.

Luca down.

Stacks down. #HalloweenHavoc just became a lot more personal for @TonyDangeloWWE. 😤

🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/impS0SzCrt pic.twitter.com/gy2qE59opd

— WWE NXT (@WWENXT) October 25, 2024