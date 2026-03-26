Tony D’Angelo: “Me olvidé de por qué empecé… necesitaba parar”

Camino a su oportunidad por el Campeonato NXT en Stand & Deliver: St. Louis, Tony D’Angelo recuerda sus inicios, habla de su reciente parón y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista en The Rich Eisen Show.

► En palabras de Tony D’Angelo

Un personaje que nació de su propia vida

“Para mí no fue difícil porque forma parte de quién soy. Soy italiano, crecí con comidas familiares los domingos y ese ambiente siempre ha estado en mi vida. Mucha gente dice que no puede creer que me dieran este personaje, pero en realidad fue idea mía. Fue una transición muy natural. No era algo ajeno a mí. Lo único que no hacía en la vida real era ir por ahí golpeando gente”.

De campeón amateur a WWE: el camino inesperado

“Vengo de la lucha amateur. Fui campeón estatal y nacional en el instituto, All-American en la universidad, División I… tenía un buen historial. Después de la universidad no estaba listo para dejar de ser atleta, así que busqué la manera de entrar en WWE. Un entrenador me conectó con Chad Gable, él me llevó a Jerry Brisco, conseguí el tryout… y ahora estoy aquí. Es una locura”.

El golpe de realidad: su primer chokeslam

“En mis primeras semanas aprendiendo a caer, recibí un chokeslam. Me levanté como si nada, pero por dentro estaba pensando: ‘¿Qué demonios es esto?’. Me hizo replanteármelo todo por un segundo. Ese golpe no se me va a olvidar. El chokeslam y la powerbomb no tienen nada de agradable. Si no caes bien, lo vas a notar durante días… o semanas”.

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Un luchador que vive en el caos

“Cuando todo se vuelve caótico es cuando mejor funciono. Me encanta el caos. Ahora mismo todos están discutiendo entre ellos, dicen que están en la misma página, pero no lo están. No hay honor entre ladrones. Y ahí es donde yo hago mi mejor trabajo”.

El parón que le cambió la mentalidad

“No fue por lesión, fue un reinicio. Tenía cosas personales, necesitaba perspectiva. En este negocio te metes en una burbuja de entrenar, trabajar y repetir. Te olvidas de por qué empezaste. Durante ese tiempo mi mujer se quedó embarazada y eso te cambia la cabeza. Ahora tengo una visión completamente distinta: sé lo que tengo que hacer para lograr mis objetivos y cuidar de mi familia”.

Los combates soñados que definirían su carrera

“Macho Man estaría ahí seguro. Stone Cold también. The Rock, porque fue quien me metió en esto. Kurt Angle, por lo que significa para mí. Y Ric Flair. También me han comparado con Bruiser Brody, así que me encantaría enfrentarme a él. Sería una guerra”.