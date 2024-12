Tony D’Angelo estará en la segunda temporada de ‘Wild Cards’

Tony D’Angelo, «The Don of NXT», es una nueva Superestrella de WWE que comienza a abrirse camino fuera de la lucha libre profesional. Como podemos comprobar en su perfil en IMDB, aunque siempre podría haber realizado proyectos que por un motivo o por otro no están reflejados en este sitio web especializado, nunca ha hecho una película o serie.

Embed from Getty Images

Ethan Shanfeld informa en Variety que el luchador estará en la segunda temporada de ‘Wild Cards’:

Martin Sheen, Ally Sheedy, Marie Avgeropoulos, Tony D’Angelo y Katie Findlay se han unido como estrellas invitadas a la temporada 2 de Wild Cards.

El procedimiento, de CBC y The CW, sigue al desafortunado policía Cole Ellis (Giacomo Gianniotti) y a la estafadora Max Mitchell (Vanessa Morgan), quienes no tienen otra opción más que unir fuerzas. Según la sinopsis: “Ambos usan sus habilidades aparentemente opuestas para resolver crímenes y comienzan a aprender un poco sobre lo que significa confiar en alguien en el camino”.

La temporada 2 de Wild Cards se estrena el 8 de enero en CBC y CBC Gem, y el 5 de febrero en The CW.

Sheen (The West Wing) interpretará a Joseph Edwards, “el mayor estafador de todos los tiempos, quien tiene una conexión con Max y George (Jason Priestley).” Sheedy (Single Drunk Female) será Rose Pruett, una dura e implacable dueña de un rancho. Avgeropoulos (The 100) interpretará a Nadia Evans, una experta en carreras callejeras y madre ferozmente protectora. El campeón de WWE D’Angelo interpretará a Jaws, un formidable y autoritario criminal. Findlay (Man Seeking Woman) será Maddy, la sarcástica mejor amiga y excompañera en el crimen de Max.

Wild Cards también cuenta con Michael Xavier, Amy Goodmurphy, Terry Chen, Fletcher Donovan y Jonesy como Marc the Cat. Los productores ejecutivos incluyen a Michael Konyves, Shawn Piller, Lloyd Segan, James Thorpe, Alexandra Zarowny y James Genn. La serie está producida por Charles Cooper y Virginia Rankin, y supervisada por Carolyn Newman y Alix Steerman en representación de Blink49 Studios. Wild Cards es una producción de Blink49 Studios, Front Street Pictures y Piller/Segan.

Martin Sheen, Ally Sheedy and More Join ‘Wild Cards’ as Season 2 Guest Stars (EXCLUSIVE) https://t.co/N0D87G7bcf

— Variety (@Variety) December 16, 2024