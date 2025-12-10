Tony D’Angelo ahora ataca a Ethan Page ¿Buscará el Campeonato Norteamericano?

Aunque Ethan Page ha mostrado un ganador en NXT, los retos parece que no lo van a dejar ni un solo momento, pues ya tiene un nuevo rival: Tony D’Angelo.

Ethan Page entró al recinto orgulloso de sus logros como doble campeón en NXT y AAA, y dispuesto a reafirmar su papel como figura dominante de la marca amarilla. “All Ego” criticó a la nueva generación, asegurando que muchos están más enfocados en sus redes sociales que en crecer como luchadores, motivo por el cual —según él— el público tiene la oportunidad de ver a un verdadero campeón cada semana.

Page afirmó que tras el inminente retiro de John Cena será él quien ocupe ese espacio estelar. Recordó que ganó el Campeonato de NXT en tiempo récord y que ha continuado sumando logros sin detenerse. Aseguró que hay dos días esenciales en la vida de cualquier persona: el día en que nace y el día en que descubre que Ethan Page es la mayor superestrella de WWE. Sentenció que NXT está en buenas manos.

MESSAGE. SENT. Tony D’Angelo just attacked Ethan Page!!! 🤯 pic.twitter.com/9NiZqt2WnX — WWE (@WWE) December 10, 2025

► Tony D’Angelo regresa y ataca a Ethan Page

De pronto, las luces se apagaron y, cuando volvieron, Tony D’Angelo apareció detrás del Campeón Norteamericano para aplicar un demoledor spinebuster. Sin decir una sola palabra, D’Angelo se quedó de pie sobre Page, mirando fijamente el cinturón.

Apenas en Deadl1ne atacó a Je’von Evans y ahora a Ethan Page, y aunque parece tener en mente el título de Page, sus intenciones no son claras.