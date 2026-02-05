Toni Storm y Orange Cassidy han formado una interesante dupla mixta. El sábado pasado, en Collision, derrotaron a Lady Bird Monroe y Gino Medina, y se preparan para una lucha de cabelleras en Grand Slam Australia ante Marina Shafir y Wheeler Yuta. Ese día, el que reciba el toque de espaldas o se rinda, será rapado.

► Momentos clave

En esta lucha de preparación sus rivales en el AEW Dynamite desde Las Vegas, fueron Jordan Oasis y Brittnie Brooks. No hay mucho que se pueda decir de esta lucha, pues aunque no fue un squash en toda la extensión de la palabra, los rivales de Cassidy y Storm tuvieron poca ofensiva.

Relevos rápidos: Súplex alemán de Storm a Brooks, que ya no pudo hacer mucho. Oasis recibió un DDT giratorio de Cassidy. De inmediato, Storm impactó el rosto de Oasis con un caderazo en el esquinero. Luego lo levantó y lo lanzó hacia Cassidy, que ya venía en vuelo con el Superman Punch. El toque de espaldas fue mero trámite.

► ¿Y ahora qué?

Aunque Cassidy tuvo ciertas dudas de que su lucha de cabelleras sea tan exitosa, Storm tiene toda la confianza del mundo. Dijo que no será ella la que termine rapada y que dejará a Marina Shafir con look de Jon Moxley.