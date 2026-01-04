En una lucha que contrapuso experiencia y carisma contra una nueva dupla emergente, Toni Storm y Mina Shirakawa demostraron por qué son uno de los equipos más queridos por la afición, imponiéndose ante Hyan y Maya World

► Momentos clave

La lucha comenzó con un intercambio rápido entre Shirakawa y Maya World, marcando un ritmo elevado desde el inicio. Toni Storm no tardó en entrar en acción, conectando sus características patadas voladoras que pusieron en aprietos a Maya y estuvieron a punto de darle una victoria rápida a su equipo.

Sin embargo, la dupla de World y Hyan mostró buena coordinación y espíritu de lucha. Una combinación de zancadilla y blockbuster ejecutada en sincronía les dio un momento de ventaja y otra cuenta cercana al tres.

La respuesta de las Timeless Love Bombs fue contundente. Mina Shirakawa recuperó el control con una plancha que desequilibró a sus rivales. Acto seguido, Toni Storm tomó el mando final. Con su elegancia característica, conectó un preciso slingblade sobre Maya World, dejándola vulnerable.

Sin dar oportunidad a la recuperación, Storm aplicó su movimiento definitivo: el Storm Zero. El impacto fue contundente y selló la victoria por cuenta de tres para ella y Shirakawa.

► ¿Y ahora qué?

Storm y Shirakawa mantienen su momentum, y todo indica que sus siguientes rivales serán las Megaproblems: Marina Shafir y Megan Bayne.

So far it’s been a good #AEWCollision live pic.twitter.com/gCpLI4D3xS — Mr. Wright Way (@MrWrightWays) January 4, 2026