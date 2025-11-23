Toni Storm y Mina Shirakawa definirán la modalidad de las semifinales por el Campeonato de Parejas Femenil

En una noche intensa dentro del torneo femenil por parejas de AEW, las parejas semifinalistas se enfrentaron en un duelo de cuatro esquinas donde el público tomó partido de inmediato por Toni Storm y Mina Shirakawa. Mientras tanto, Megan Bayne y Marina Shafir se presentaron como las villanas contundentes del combate.

La acción fue frenética desde el inicio: golpes en simultáneo, vuelos por encima de las cuerdas y ofensivas superpuestas entre The Sisters of Sin —Julia Hart y Skye Blue—, las Babes of Wrath —Willow Nightingale y Harley Cameron—, las Timeless Love Bombs y el imponente frente de Bayne y Shafir.

Hubo momentos destacados como la bala de cañón suicida de Nightingale, el doble suplex de Bayne sobre Hart y Blue, y la plancha de Shirakawa sobre todas. Shafir estuvo cerca de vencer con el Mother’s Milk sobre Mina, pero Storm salvó a su compañera antes de quedarse sola con Harley Cameron.

► Momento clave

Tras el caos final y los vuelos múltiples, Toni Storm atrapó a Harley Cameron con una enredadera que definió el encuentro y dio el triunfo a las Timeless Love Bombs.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Toni Storm y Mina Shirakawa tendrán la facultad de definir la modalidad en la que se disputarán las semifinales del torneo.