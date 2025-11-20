Toni Storm y Mina Shirakawa avanzan en el Torneo por el Campeonato Femenil de Parejas de AEW

El Torneo por el Campeonato Femenino por Parejas de AEW continúa avanzando y esta vez Toni Storm y Mina Shirakawa consiguieron su pase a la siguiente ronda tras superar a Riho y Alex Windsor.

El encuentro abrió con un intercambio parejo entre Mina y Riho, seguido por un pulso técnico entre Storm y Windsor. Alex tomó la iniciativa con golpes precisos que complicaron a la campeona mundial, aunque el control cambió cuando Toni conectó un backbreaker que frenó el impulso de las retadoras. A partir de ahí, los relevos constantes y los ataques combinados dictaron el ritmo de una contienda sin pausas.

► Momentos claves

El punto de quiebre llegó cuando Mina Shirakawa atrapó simultáneamente a Windsor con un Figure Four y a Riho con un DDT, obligando a las retadoras a reajustar su estrategia. Windsor recuperó terreno con un Blue Thunder Bomb sobre Mina, mientras Riho castigaba a Storm con su explosividad habitual. Sin embargo, un choque entre Toni y Alex dejó la mesa lista para la ejecución del Storm Zero que definió el combate.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Storm y Shirakawa avanzan en el torneo y comienzan a perfilarse como una dupla difícil de detener, esperando a sus próximas rivales.