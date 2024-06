Toni Storm vs. Mina Shirakawa, listo para Forbidden Door

Las dos primeras ediciones de Forbidden Door sólo vieron abrirse una puerta, la que separaba a AEW de NJPW. Pero la inminente nueva edición que tendrá lugar el presente mes rompe todos los esquemas. Este particular duelo entre promotoras ahora se convierte en un cuadrangular, con la inclusión del CMLL y Stardom.

Mientras todo apunta a que Mercedes Moné enfrentará a Stephanie Vaquer, gladiadora del CMLL, parece que Toni Storm hará lo propio con Mina Shirakawa, talento de Stardom.

Y es que ayer, durante el show celebrado por la promotora femenil desde el Korakuen Hall de Tokyo, Storm apareció vía vídeo pregrabado, con Mariah May, para lanzar reto a Mina Shirakawa. «Timeless» viene observando la cercanía entre May y Shirakawa y no se fía de las intenciones de la nipona, así que quiere probar de qué está hecha mediante un mano a mano en Forbidden Door. Shirakawa aceptó el desafió sin rechistar. Lucha ya de alguna manera detonada el pasado abril, cuando Storm, en persona, se presentó en el evento American Dream de Stardom.

La integrante de Empress Nexus Venus es una de las principales caras del «crossover» AEW-Stardom, y en los últimos meses ha disputado varios combates sobre suelo Élite y sobre ROH. Su más reciente se dio durante el episodio de Dynamite del 24 de abril, donde derrotó a Anna Jay.

► Cartel provisional de Forbidden Door 2024

A falta de oficializarse Mercedes Moné vs. Stephanie Vaquer y Toni Storm vs. Mina Shirakawa, el cartel de Forbidden Door 2024, previsto para el 30 de junio desde la UBS Arena de Elmont (New York, EEUU), es el siguiente.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Swerve Strickland (c) vs. Will Ospreay

CAMPEONATO TNT (VACANTE), LUCHA DE ESCALERAS: Konosuke Takeshita vs. más luchadores por determinar