Toni Storm vence a Penelope Ford rumbo a AEW Dynasty

Toni Storm sigue buscando demostrar porque es la campeona, pero para ello enfrentó a alguien que está buscando una apoyar a Megan Bayne que es la actual retadora por el Campeonato AEW, Penelope Ford.

Storm comenzó el combate con agresividad, arrinconando a Ford en la esquina y golpeándola sin descanso. Dominó los primeros momentos con varios ataques, incluyendo un suplex y un fuerte golpe a la espalda. Sin embargo, cuando intentó lanzarse sobre su rival, Ford reaccionó con una patada voladora que la hizo retroceder. Ambas intercambiaron golpes intensos, y en medio del forcejeo, Storm incluso mordió a Ford en el labio.

Toni Storm utilizing the rare «Toledo Tongue Chomp» as she takes a bite out of Penelope Ford #AEWDynamite is LIVE on TBS and @Sportsonmax pic.twitter.com/CWXqeAlwEq

