Toni Storm tras Double or Nothing: «¡Y así empieza!»

En Double or Nothing 2025, Toni Storm defendió con éxito el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Mina Shirakawa. Así mismo, Mercedes Moné derrotó a Jamie Hayter en la final de la Copa Owen Hart, por lo que la «Timeless» y la «CEO» se enfrentarán por dicho título en All In: Texas.

«Timeless» Toni Storm vs @MercedesVarnado for the AEW Women’s World Championship at #AEWAllInTexas !

Pero antes de que la guerra comience realmente en el próximo programa de Dynamite, la monarca del mundo tuvo mucho que decir al término del reciente evento de pago por visión. Por ejemplo, en un video para las redes sociales avisaba de que es solo el comienzo para ella:

«And so it begins!» Exclusive comments from AEW Women’s World Champion ‘Timeless’ Toni Storm after #AEWDoN ! pic.twitter.com/H7EnREuygS

En la conferencia de prensa, Toni también estuvo bromeando, como es habitual en ella. Bromeando, por ejemplo, con el tamaño de Texas:

Y de la misma manera bromeando sobre su relación con Shirakawa:

«It’s more of a casual thing. Just a bit of fun. Nothing serious. We’re just having fun. We’re casual lovers. We have a lovely time.»#AEWDoN #WeWantMina #MinaNow pic.twitter.com/ammSjIDx0Y

